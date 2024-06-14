Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda iyileşme sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN