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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda iyileşme sürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2024 13:16
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor" ifadelerini kullandı.
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