Haksız ticari uygulamalar ceza! Reklam Kurulu 64,1 milyon TL ceza kesti

Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara geçit vermiyor. Reklam Kurulu 9 ayda 64,1 milyon lira ceza kesti. Tüketicilerin mağduriyetlerinin engellenmesi için de kılavuz hazırlandı.

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