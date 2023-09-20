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Haksız ticari uygulamalar ceza! Reklam Kurulu 64,1 milyon TL ceza kesti

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Giriş: 20.09.2023 16:43
Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara geçit vermiyor. Reklam Kurulu 9 ayda 64,1 milyon lira ceza kesti. Tüketicilerin mağduriyetlerinin engellenmesi için de kılavuz hazırlandı.
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Haksız ticari uygulamalar ceza!
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