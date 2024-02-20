20 Şubat 2024, Salı
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Haftalık mesai 40 saate iniyor! Meslek gruplarına göre kademeli azaltmaya gidilecek
İş kanunlarında, merkezinde çalışanların olacağı yeni değişiklikler için hükümet yeni bir çalışma yaptı. Haftalık çalışma saatlerinin 45 saatten 40'a indirilmesi planlanıyor. Yeni kanun çalışmalarının merkezinde çalışan olacak. Çalışan güçlenirse; işletme ve işveren gelişir mottosu ile hareket edilecek. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sinyalleri verilen çalışmada detaylar takip ediliyor. Çalışmayla birlikte çalışma saatlerinin 45 saatten 40'a indirilmesi gündemde. Uzman isimler A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İŞ KANUNU DÜZENLEMESİ İLE NELER HEDEFLENİYOR?
Standart ve mevcut haklar korunacak.
Çalışma saatleri düzenlenecek.
Yıllık izin ve ücretlere değinilecek.
Eskiye göre düzenlenen şartların yeni çağa ayak uydurması sağlanacak.
Yeni haklar belirlenecek.
Dağınık mevzuat ortadan kaldırılacak.