Haberler Ekonomi Videoları Gümüş altın ve doları nasıl solladı? İslam Memiş A Haber'de: Şampiyonluk gümüşte
Gümüş altın ve doları nasıl solladı? İslam Memiş A Haber’de: Şampiyonluk gümüşte

Gümüş altın ve doları nasıl solladı? İslam Memiş A Haber'de: Şampiyonluk gümüşte

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2025 11:54
Piyasalarda bu yıl gümüş rüzgarı esti. Yatırımcıların yeni gözdesi altın ve petrolü geride bıraktı. Finans Analisti İslam Memiş A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
