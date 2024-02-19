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Gram altının seyri ne olur? Borsada hangi seviyeler takip ediliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 11:54
Piyasalar haftaya nasıl başladı, altın ve borsada hangi seviyeler takip ediliyor? Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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