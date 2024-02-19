Gram altının seyri ne olur? Borsada hangi seviyeler takip ediliyor?

Piyasalar haftaya nasıl başladı, altın ve borsada hangi seviyeler takip ediliyor? Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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