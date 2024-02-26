Gram altında rekor! Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam edecek mi?

Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Altın ve Borsa yükselişine devam edecek mi? Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Ekonomist Onur Can Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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