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GRAM ALTIN için flaş tahmin! Bugün de ZİRVEDE... Uzman isim A Haber'de rakam ve tarih verdi: Değerli madenlerde de BAHAR GELECEK

A Haber
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Giriş: 16.01.2023 14:32
Son dakika güncel ALTIN FİYATLARI... Altın piyasasında hızlı yükseliş devam ediyor. Altın yükselir mi düşer mi? Gram altın için beklentiler neler? Altın almalı mı satmalı? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.
Gram için flaş tahmin! Rakam ve tarih verdi GRAM İÇİN FLAŞ TAHMİN! RAKAM VE TARİH VERDİ

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