16 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri GRAM ALTIN için flaş tahmin! Bugün de ZİRVEDE... Uzman isim A Haber'de rakam ve tarih verdi: Değerli madenlerde de BAHAR GELECEK

GRAM ALTIN için flaş tahmin! Bugün de ZİRVEDE... Uzman isim A Haber'de rakam ve tarih verdi: Değerli madenlerde de BAHAR GELECEK

Son dakika güncel ALTIN FİYATLARI... Altın piyasasında hızlı yükseliş devam ediyor. Altın yükselir mi düşer mi? Gram altın için beklentiler neler? Altın almalı mı satmalı? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 16.01.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 14:30
  • 1
  • 23
GRAM ALTIN için flaş tahmin! Bugün de ZİRVEDE... Uzman isim A Haber’de rakam ve tarih verdi: Değerli madenlerde de BAHAR GELECEK

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Geride bıraktığımız hafta gram altın yeni bir rekor kırmıştı. 1.155 TL seviyelerine kadar gitmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
GRAM ALTIN için flaş tahmin! Bugün de ZİRVEDE... Uzman isim A Haber’de rakam ve tarih verdi: Değerli madenlerde de BAHAR GELECEK

Cuma günü ise gram altın 1.186 TL seviyesinde kapattı ancak bugün bir düşüş görünüyor. 1.174 liraya düştü.

  • 3
  • 23
GRAM ALTIN için flaş tahmin! Bugün de ZİRVEDE... Uzman isim A Haber’de rakam ve tarih verdi: Değerli madenlerde de BAHAR GELECEK

Peki altın fiyatlarında durum ne olacak? Yatırımcıları neler bekliyor? Altın yükselir mi düşer mi? Gram altın için beklentiler neler? Altın almalı mı satmalı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

  • 4
  • 23
GRAM ALTIN için flaş tahmin! Bugün de ZİRVEDE... Uzman isim A Haber’de rakam ve tarih verdi: Değerli madenlerde de BAHAR GELECEK

Yatırımcılar şu an kendilerini aslında koruma pozisyonuna geçmiş olduklarını söyleyebilirim genel itibariyle.

  • 5
  • 23
GRAM ALTIN için flaş tahmin! Bugün de ZİRVEDE... Uzman isim A Haber’de rakam ve tarih verdi: Değerli madenlerde de BAHAR GELECEK

KORUMA DÖNEMİNE GEÇİLDİ

Çünkü bunun altında yatan en büyük sebeplerden bir tanesi ister istemez fiyatların yükselmesiyle beraber dolar TL vs. altın ile alakalı rakamların yükselmesiyle beraber artık koruma dönemine geçtiklerini söyleyebilirim.