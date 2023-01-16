GRAM ALTIN için flaş tahmin! Bugün de ZİRVEDE... Uzman isim A Haber'de rakam ve tarih verdi: Değerli madenlerde de BAHAR GELECEK

Son dakika güncel ALTIN FİYATLARI... Altın piyasasında hızlı yükseliş devam ediyor. Altın yükselir mi düşer mi? Gram altın için beklentiler neler? Altın almalı mı satmalı? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.