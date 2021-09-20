Gözler merkez bankalarında! Piyasalar nasıl başladı? Altın ne kadar oldu? Dolar ve Euro ne kadar?

Son dakika ekonomi haberi... Bu hafta gözler merkez bankalarının faiz kararlarında. Peki piyasalar yeni güne nasıl başladı? Dolar ve Euroda son durum ne? Borsa ne durumda? Altının ons fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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