30 Eylül 2025, Salı

Giyilmiş ürün isyanı! Alıyor, giyiyor, iade ediyor

Giyilmiş ürün isyanı! Alıyor, giyiyor, iade ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2025 09:06
Tüketiciler internet üzerinden aldıkları ürünü 14 gün içinde iade etme hakkına sahip. Ancak bu hakkı suistimal edenler de var. Bu suistimal en çok tekstilde yani kıyafet alışverişinde yaşanıyor. Etiketi çıkarılmadan giyilen ürünler sanki hiç kullanılmamış gibi satıcıya iade ediliyor. Onlar da haklı olarak isyan ediyorlar.
