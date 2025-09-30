Giyilmiş ürün isyanı! Alıyor, giyiyor, iade ediyor

Tüketiciler internet üzerinden aldıkları ürünü 14 gün içinde iade etme hakkına sahip. Ancak bu hakkı suistimal edenler de var. Bu suistimal en çok tekstilde yani kıyafet alışverişinde yaşanıyor. Etiketi çıkarılmadan giyilen ürünler sanki hiç kullanılmamış gibi satıcıya iade ediliyor. Onlar da haklı olarak isyan ediyorlar.

