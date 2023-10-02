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Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar ne zaman? Ücretsiz 10 GB internet ne zaman başlayacak? Bakan Uraloğlu A Haber’de tarih verdi.

A Haber
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Giriş: 02.10.2023 11:51
Ücretsiz internet kimleri kapsayacak? Başkası kullanırsa yaptırım olacak mı? Operatör değişikliği gerekecek mi? Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar ne zaman? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
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