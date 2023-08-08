Gençler için yeni teşvik paketi! Kulis bilgilerini A Haber'de paylaştı | İşte genç girişimcilere vergi desteğinin şartları

Yeni iş kuran gençlere 3 yıl vergi istisnası ve prim desteği geliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili kulis bilgilerini paylaştı. İşte şartlar...

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