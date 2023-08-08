08 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Gençler için yeni teşvik paketi! Kulis bilgilerini A Haber'de paylaştı | İşte genç girişimcilere vergi desteğinin şartları

Gençler için yeni teşvik paketi! Kulis bilgilerini A Haber'de paylaştı | İşte genç girişimcilere vergi desteğinin şartları

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2023 16:05
Yeni iş kuran gençlere 3 yıl vergi istisnası ve prim desteği geliyor.  Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili kulis bilgilerini paylaştı. İşte şartlar...
Gençler için yeni teşvik paketi! GENÇLER İÇİN YENİ TEŞVİK PAKETİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gençler için yeni teşvik paketi
Gençler için yeni teşvik paketi
Yılmaz’dan vergi reformu mesajı
Yılmaz'dan vergi reformu mesajı
Yarım gram altın tedavülden kalkıyor
Yarım gram altın tedavülden kalkıyor
Cevdet Yılmaz’dan flaş açıklamalar
Cevdet Yılmaz'dan flaş açıklamalar
İş kuran gençler 3 yıl vergi ödemeyecek
İş kuran gençler 3 yıl vergi ödemeyecek
Borsa rekor tazeledi
Borsa rekor tazeledi
Altın ithalatına kota uygulaması geliyor
Altın ithalatına kota uygulaması geliyor
Emeklinin ocak zammı ne olacak?
Emeklinin ocak zammı ne olacak?
Borsa İstanbul’da kapanış rekoru!
Borsa İstanbul'da kapanış rekoru!
Borsada açılış rekoru
Borsada açılış rekoru
Özel okul zammı nasıl hesaplanacak?
Özel okul zammı nasıl hesaplanacak?
EYT’de aylık için prim borcu olmamalı
EYT’de aylık için prim borcu olmamalı
Daha Fazla Video Göster