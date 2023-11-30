Gabar’da petrol üretimi devam ediyor! 22 kuyudan günlük 27 bin varil petrol çıkıyor

Şırnak'taki Gabar Dağı'nda kurulan Şehit Esma Çevik Petrol Sahası’nda toplam 36 petrol kuyusu açıldı. Petrol üretimi yapılan 22 kuyudan günlük 27 bin varil petrol çıkartılırken 14 kuyuda ise sondaj çalışmaları sürüyor.

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