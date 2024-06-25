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Gabar'da ilk hedef tamam! 33 kuyuda 45 bin varil günlük üretime ulaşıldı | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atılmıştı

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 25.06.2024 09:21
Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle zengin yeraltı kaynakları kullanılmayan Güneydoğu Bölgesi, son dönemdeki petrol keşifleriyle dikkat çekiyor. Şırnak Gabar Dağı'nda, Şehit Astsubay Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarındaki toplam günlük üretim planlandığı gibi 45 bin varile yükseldi. Temmuz'da 50 bin, yıl sonunda 100 bin varil üretim hedefleniyor.
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