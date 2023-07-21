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Fındık üreticileri hasada hazırlanıyor! Bu yıl fındıkta rekolte nasıl?

A Haber
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Giriş: 21.07.2023 16:55
Karadeniz'de fındık üreticileri hasada hazırlanıyor. Peki bu yıl rekolte nasıl? Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan anlattı.
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Fındık üreticileri hasada hazırlanıyor!
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