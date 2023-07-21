Fındık üreticileri hasada hazırlanıyor! Bu yıl fındıkta rekolte nasıl?

Karadeniz'de fındık üreticileri hasada hazırlanıyor. Peki bu yıl rekolte nasıl? Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN