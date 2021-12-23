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Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yapıldı! TL’nin korunması için eşgüdüm mesajı

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Giriş: 23.12.2021 16:09
Kur korumalı TL mevduat hesabı başta olmak üzere TL'ye teşvik önlemleri kurda etkili olmaya devam ediyor. Dolar 11 TL seviyesinin altına geriledi. Finansal İstikrar Komitesi'nin 2'nci toplantısı ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildi.Hazine Bakanlığı, “Önümüzdeki dönemin görünümü değerlendirildi” açıklamasında bulundu. Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat aktardı.
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