FED'in kararı piyasalara nasıl yansıdı? FED'in faiz artırması altın ve döviz piyasasını nasıl etkiledi?

ABD Merkez Bankası FED 22 yıl sonra bir ilke imza attı. Beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırdı. Böylece 2000'den bu yana gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı yapılmış oldu. FED kararının altın ve döviz piyasasındaki yansımaları ne oldu? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek’in konuğu olan döviz ve altın piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya değerlendirdi.

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