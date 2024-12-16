Faruk Erdem asgari ücret için A Haber’de net rakam verdi

Asgari ücret maratonu bugün kaldığı yerden devam edecek. Zam oranına bir adım daha yaklaşılacak. İlk rakam işveren tarafını temsil eden TİSK'ten bekleniyor. En çok konuşulan oranlar hangisi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında rakam verdi. Erdem, "Ben yüzde 35 – 40 aralığında bir artışın yapılabileceğini bunun da 23.500 lira - 24.500 lira arasında bir net asgari ücrete tekabül ettiğini düşünüyorum. 24 bin 57 lira net asgari ücret bana yakın gelen. Burada işverene maliyet çok önemli. Muhtemelen bunun da artırılarak devam etmesini isteyecek işveren." ifadelerini kullandı.

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