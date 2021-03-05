Faizsiz ev komisyondan geçti! Faizsiz ev sistemi nasıl işliyor?

Faizsiz konut ve taşıt edindiren şirketlere yönelik yasa teklifi, Meclis’te Komisyon’dan geçti. Peki Faizsiz ev sistemi nasıl işliyor? Ev almak kolaylaşıyor mu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

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Faizsiz konut ve taşıt edindiren şirketlere yönelik yasa teklifi, Meclis'te Komisyon'dan geçti. Peki Faizsiz ev sistemi nasıl işliyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.