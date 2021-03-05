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Faizsiz ev komisyondan geçti! Faizsiz ev sistemi nasıl işliyor?

A Haber
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Giriş: 05.03.2021 09:52
Güncelleme:05.03.2021 10:08
Faizsiz konut ve taşıt edindiren şirketlere yönelik yasa teklifi, Meclis’te Komisyon’dan geçti. Peki Faizsiz ev sistemi nasıl işliyor? Ev almak kolaylaşıyor mu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı. Faizsiz konut ve taşıt edindiren şirketlere yönelik yasa teklifi, Meclis'te Komisyon'dan geçti. Peki Faizsiz ev sistemi nasıl işliyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
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Faizsiz ev sistemi nasıl işliyor?
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