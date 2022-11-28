Faiz oranı 27 ay sonra tek hane! Düşük faiz politikası meyvelerini veriyor

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu geçtiğimiz hafta aldığı kararla faizleri 150 baz puan düşürerek 9'a çetki ve faizleri tek haneye indirdi. Faizler 27 ay sonra tek hane oldu. Bu önemli gelişmenin yansımalarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

27 AY SONRA TEK HANE! SON 2 YILDAKİ FAİZ KARARLARI

Tarih Politika faizi (%) Karar

20 Ağustos 2020 8.25 0

24 Eylül 2020 10.25 +200

19 Kasım 2020 15.00 +475

24 Aralık 2020 17.00 +200

18 Mart 2021 19.00 +200

23 Eylül 2021 18.00 -100

21 Ekim 2021 16.00 -200

18 Kasım 2021 15.00 -100

16 Aralık 2021 14.00 -100

18 Ağustos 2022 13.00 -100

22 Eylül 2022 12.00 -100

20 Ekim 2022 10.50 -150

24 Kasım 2022 9.00 -150

REZERV 2 HAFTADA 9.2 MİLYAR $ ARTTI

Milyon $ Altın Brüt Toplam

04 Kasım 2022 38.507 75.175 113.682

11 Kasım 2022 40.902 76.621 117.523

18 Kasım 2022 42.855 80.030 122.885

DÖVİZ SATIŞI SÜRÜYOR

11 Kasım 18 Kasım

DTH 212,9 milyar $ 210.4 milyar $

Satış miktarları

Bireysel hesap 1 milyar 479 milyon $

Şirket hesapları 1 Milyar 542 milyon dolar

OECD BÜYÜME TAHMİNİNİ REVİZE ETTİ

2022 büyüme tahmini Yüzde 5.3

2023 büyüme tahmini Yüzde 3

2024 büyüme tahmini 3.4

Küresel büyüme tahmini

2022 3.1

2023 2.2

2024 2,7