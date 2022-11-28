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Faiz oranı 27 ay sonra tek hane! Düşük faiz politikası meyvelerini veriyor
27 AY SONRA TEK HANE! SON 2 YILDAKİ FAİZ KARARLARI
Tarih Politika faizi (%) Karar
20 Ağustos 2020 8.25 0
24 Eylül 2020 10.25 +200
19 Kasım 2020 15.00 +475
24 Aralık 2020 17.00 +200
18 Mart 2021 19.00 +200
23 Eylül 2021 18.00 -100
21 Ekim 2021 16.00 -200
18 Kasım 2021 15.00 -100
16 Aralık 2021 14.00 -100
18 Ağustos 2022 13.00 -100
22 Eylül 2022 12.00 -100
20 Ekim 2022 10.50 -150
24 Kasım 2022 9.00 -150
REZERV 2 HAFTADA 9.2 MİLYAR $ ARTTI
Milyon $ Altın Brüt Toplam
04 Kasım 2022 38.507 75.175 113.682
11 Kasım 2022 40.902 76.621 117.523
18 Kasım 2022 42.855 80.030 122.885
DÖVİZ SATIŞI SÜRÜYOR
11 Kasım 18 Kasım
DTH 212,9 milyar $ 210.4 milyar $
Satış miktarları
Bireysel hesap 1 milyar 479 milyon $
Şirket hesapları 1 Milyar 542 milyon dolar
OECD BÜYÜME TAHMİNİNİ REVİZE ETTİ
2022 büyüme tahmini Yüzde 5.3
2023 büyüme tahmini Yüzde 3
2024 büyüme tahmini 3.4
Küresel büyüme tahmini
2022 3.1
2023 2.2
2024 2,7