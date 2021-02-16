Faiz arttı satışlar düştü! Konut satışları yüzde 37,9 azaldı

Son dakika haberi... Konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587 oldu. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de değerlendirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ocak ayı konut satış istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 666 konut satışı ve yüzde 19,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 6 bin 635 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 4 bin 63 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Konut satışlarıyla ilgili dün rakamlar gelmişti, ocak ve yılın ilk satışları beklendiği gibi düşük geleceği belliydi. 2020 yılında hem kamu bankaların sağladığı 0,64'e kadar inen, 2 yıl ödemesiz gibi büyük kampanyalar yapıldı ve orada 1,5 milyonun üzerinde konut satıldı. Bu çok büyük bir rekordu Türkiye için. Pandemi döneminde gidip o şartlarda ev aldı insanlar çünkü sunulan imkanlar çok iyiydi.

Ancak fırsatçılar da ortaya çıktı, fiyatları arttırdılar. Ekim-kasım aylarından sonra satışlar biraz düştü tabii faizlerin de artmasıyla birlikte.

Şimdi buna rağmen yüzde 38 azalmış, geçen senenin ocak ayına baktığımızda. 70 binin üzerinde konut satılmış Ocak ayında.