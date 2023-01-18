Fahiş aidata karşı özel birim

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fahiş site aidatlarına karşı harekete geçiyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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