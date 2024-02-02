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EYT’li ve yeni emekliye zam! Kim ne kadar alacak? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 10:20
Emekli olacak EYT'linin maaşı da artıyor. Kim ne kadar alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları aktardı.
EYT’li ve yeni emekliye zam! Kim ne kadar alacak? EYT'Lİ VE YENİ EMEKLİYE ZAM! KİM NE KADAR ALACAK?

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