EYT’li ve yeni emekliye zam! Kim ne kadar alacak? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Emekli olacak EYT'linin maaşı da artıyor. Kim ne kadar alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları aktardı.

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