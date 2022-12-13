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EYT'de TAKVİM belli oldu! Süreç neden uzadı? Kritik tarihi açıkladı: 26 Aralık Pazartesi...

A Haber
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Giriş: 13.12.2022 10:01
Son dakika EYT haberi... EYT takvimi netleşti. Çalışma yeni yılın ilk günlerinde TBMM'de olacak. Peki EYT'de süreç neden uzadı? Takvim nasıl işleyecek? EYT'de kapsam genişleyecek mi? Yaş şartı kalkıyor mu? Borçlanma ne zaman yapılmalı? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, EYT ile ilgili kritik tarihi açıkladı.
EYTde kritik tarihi açıkladı! EYT'DE KRİTİK TARİHİ AÇIKLADI!

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