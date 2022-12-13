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EYT'de TAKVİM belli oldu! Süreç neden uzadı? Kritik tarihi açıkladı: 26 Aralık Pazartesi...

Son dakika EYT haberi... EYT takvimi netleşti. Çalışma yeni yılın ilk günlerinde TBMM'de olacak. Peki EYT'de süreç neden uzadı? Takvim nasıl işleyecek? EYT'de kapsam genişleyecek mi? Yaş şartı kalkıyor mu? Borçlanma ne zaman yapılmalı? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, EYT ile ilgili kritik tarihi açıkladı.

A Haber
Giriş Tarihi: 13.12.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 10:01
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EYT’de TAKVİM belli oldu! Süreç neden uzadı? Kritik tarihi açıkladı: 26 Aralık Pazartesi...

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin takvimi belli oldu. AK Parti kaynaklarına göre, teklif Ocak'ta Meclis gündemine gelecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de TAKVİM belli oldu! Süreç neden uzadı? Kritik tarihi açıkladı: 26 Aralık Pazartesi...

Peki EYT'de süreç neden uzadı? Takvim nasıl işleyecek? EYT'de kapsam genişleyecek mi? Yaş şartı kalkıyor mu? Borçlanma ne zaman yapılmalı? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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EYT’de TAKVİM belli oldu! Süreç neden uzadı? Kritik tarihi açıkladı: 26 Aralık Pazartesi...

Mehmet Sabri Uğurbaş; Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Aralık ayında Meclis'e sunulması bekleniyordu yeni gelişme de EYT'nin Ocak ayında Meclis'e gelecek olması.

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EYT’de TAKVİM belli oldu! Süreç neden uzadı? Kritik tarihi açıkladı: 26 Aralık Pazartesi...

NEDEN SÜREÇ UZADI?

Neden Aralık ayına yetişmedi onu söyleyelim. Aslında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında dosya üzerinde çalışma neredeyse tamamlandı ancak Aralık ayında Meclis takvimi oldukça yoğun. 16 Aralık'a kadar bütçe görüşmeleri devam edecek.

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EYT’de TAKVİM belli oldu! Süreç neden uzadı? Kritik tarihi açıkladı: 26 Aralık Pazartesi...

16 Aralık'tan sonraki haftada da bazı torba yasaların görüşülme süreci var ve 24 Aralık'ta Meclis tatile girecek. Dolayısıyla Meclis'teki dar zaman aslında EYT gibi ciddi bir konunun görüşülmesine geniş bir zaman tanımadığı için Ocak ayına kaldı.