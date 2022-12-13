EYT’de TAKVİM belli oldu! Süreç neden uzadı? Kritik tarihi açıkladı: 26 Aralık Pazartesi...

16 Aralık'tan sonraki haftada da bazı torba yasaların görüşülme süreci var ve 24 Aralık'ta Meclis tatile girecek. Dolayısıyla Meclis'teki dar zaman aslında EYT gibi ciddi bir konunun görüşülmesine geniş bir zaman tanımadığı için Ocak ayına kaldı.