EYT’de staj sayılacak mı? EYT’liler bakanla ne görüştü? EYT ne zaman çıkacak? A Haber'de anlattı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Platformu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Bakan Bilgin çözüm için tarih verirken detaylar da netleşmeye başladı. EYT’lilerle görüşen Bakan Bilgin hangi mesajları verdi? Bakan Bilgin ile o toplantıya katılan EYT Platformu Üyesi Mehmet Ali Çelik kritik görüşmenin detaylarını anlattı.

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