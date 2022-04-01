01 Nisan 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Evlenen çiftlere devletten 3’lü destek! Yetim kızlar, çeyiz hesabı ve kıdem tazminatı hakları…
Devlet evlenecek çiftlere para desteği sağlıyor. Yetim kızlar maaşlarının 24 katına kadar peşin para alırken çeyiz hesabı açan gençlere 16 bin lira destek veriliyor. Evlenen kadınlar için ise kıdem tazminatı hakkı doğuyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.