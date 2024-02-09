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Evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi tarihi belli oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 13:09
Evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi başvuruları için tarih belli oldu. Kimler evlilik kredisi alabilir? Kredi başvurusu nereye yapılacak? A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı.
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