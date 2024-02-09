Evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi tarihi belli oldu

Evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi başvuruları için tarih belli oldu. Kimler evlilik kredisi alabilir? Kredi başvurusu nereye yapılacak? A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı.

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