Ev hanımları nasıl emekli olacak? Annelere esnek yaş şartı

Değişen sistem ile ev kadınına emeklilik desteği geliyor. Çalışan annelere kısmi ve esnek çalışma gelecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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