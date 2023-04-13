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Ev hanımları nasıl emekli olacak? Annelere esnek yaş şartı

A Haber
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Giriş: 13.04.2023 09:41
Değişen sistem ile ev kadınına emeklilik desteği geliyor. Çalışan annelere kısmi ve esnek çalışma gelecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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