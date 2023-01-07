Ev almak için tarihi fırsat! Geri ödeme ne kadar olacak? Fırsatçıların önüne nasıl geçilecek?

‘İlk evim ilk iş yerim’ kampanyasının ardından gözler orta gelirliye konut kampanyasına çevrildi. Yeni konut kampanyasının şartları neler? Kim, nasıl ev sahibi olacak? Tüm detayları A Haber canlı yayınına konuk olan TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan anlattı.

ŞARTLAR NELER?

*Hanedeki eşlerin üstünde konut olmayacak.

*5 yıl boyunca satılamayacak.

*Son 1 yıl içinde konut satmamış olacak.

*Başvuracağı ilde 1 yıl ikamet şartı olacak.

NASIL FAYDALANILACAK?

*Konut üreticileri evleri ilan edecek

*konut almak isteyen bankaya başvuracak

*Banka uygun olan projeye para tahsis edecek

HANGİ PROJELERDEN FAYDALANILACAK?

*81 ilde bitmiş konutlar

*Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar

*Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler

ÖRNEK HESAPLAR!

NORMAL KONUT KREDİSİ

Vade: 180 ay

Kredi: 1.000.000 TL

Aylık faiz: % 1.2

Taksit: 13.587 TL

Toplam ödeme: 2.445.700

Faiz ödemesi: 1.445.700

YENİ KAMPANYA

Vade: 180 ay

Kredi: 1.000.000 TL

Faiz: % 0.69

İlk yıl taksit: 4.410

İkinci yıl taksit: 5.400

Üçüncü yıl taksit: 6.480

3 yılda Hazine desteği: 98.481 TL

4-7 yıl arası taksit: 10.315

Son 8 yıl taksit: 12.697

TOPLAM GERİ ÖDEME: 1.909.570