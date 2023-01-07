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Ev almak için tarihi fırsat! Geri ödeme ne kadar olacak? Fırsatçıların önüne nasıl geçilecek?
ŞARTLAR NELER?
*Hanedeki eşlerin üstünde konut olmayacak.
*5 yıl boyunca satılamayacak.
*Son 1 yıl içinde konut satmamış olacak.
*Başvuracağı ilde 1 yıl ikamet şartı olacak.
NASIL FAYDALANILACAK?
*Konut üreticileri evleri ilan edecek
*konut almak isteyen bankaya başvuracak
*Banka uygun olan projeye para tahsis edecek
HANGİ PROJELERDEN FAYDALANILACAK?
*81 ilde bitmiş konutlar
*Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar
*Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler
ÖRNEK HESAPLAR!
NORMAL KONUT KREDİSİ
Vade: 180 ay
Kredi: 1.000.000 TL
Aylık faiz: % 1.2
Taksit: 13.587 TL
Toplam ödeme: 2.445.700
Faiz ödemesi: 1.445.700
YENİ KAMPANYA
Vade: 180 ay
Kredi: 1.000.000 TL
Faiz: % 0.69
İlk yıl taksit: 4.410
İkinci yıl taksit: 5.400
Üçüncü yıl taksit: 6.480
3 yılda Hazine desteği: 98.481 TL
4-7 yıl arası taksit: 10.315
Son 8 yıl taksit: 12.697
TOPLAM GERİ ÖDEME: 1.909.570