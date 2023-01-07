07 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Ev almak için tarihi fırsat! Geri ödeme ne kadar olacak? Fırsatçıların önüne nasıl geçilecek?

Ev almak için tarihi fırsat! Geri ödeme ne kadar olacak? Fırsatçıların önüne nasıl geçilecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.01.2023 10:34
‘İlk evim ilk iş yerim’ kampanyasının ardından gözler orta gelirliye konut kampanyasına çevrildi. Yeni konut kampanyasının şartları neler? Kim, nasıl ev sahibi olacak? Tüm detayları A Haber canlı yayınına konuk olan TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan anlattı.

ŞARTLAR NELER?

*Hanedeki eşlerin üstünde konut olmayacak.

*5 yıl boyunca satılamayacak.

*Son 1 yıl içinde konut satmamış olacak.

*Başvuracağı ilde 1 yıl ikamet şartı olacak.

NASIL FAYDALANILACAK?

*Konut üreticileri evleri ilan edecek

*konut almak isteyen bankaya başvuracak

*Banka uygun olan projeye para tahsis edecek

HANGİ PROJELERDEN FAYDALANILACAK?

*81 ilde bitmiş konutlar

*Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar

*Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler

ÖRNEK HESAPLAR!

NORMAL KONUT KREDİSİ

Vade: 180 ay

Kredi: 1.000.000 TL

Aylık faiz: % 1.2

Taksit: 13.587 TL

Toplam ödeme: 2.445.700

Faiz ödemesi: 1.445.700

YENİ KAMPANYA

Vade: 180 ay

Kredi: 1.000.000 TL

Faiz: % 0.69

İlk yıl taksit: 4.410

İkinci yıl taksit: 5.400

Üçüncü yıl taksit: 6.480

3 yılda Hazine desteği: 98.481 TL

4-7 yıl arası taksit: 10.315

Son 8 yıl taksit: 12.697

TOPLAM GERİ ÖDEME: 1.909.570

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Ev almak için tarihi fırsat!
Ev almak için tarihi fırsat!
Piyasalarda gün sonu: Borsa yükseldi altın düştü
Piyasalarda gün sonu: Borsa yükseldi altın düştü
Tarım Kredi Marketlerinde indirim
Tarım Kredi Marketlerinde indirim
Çiftçiye peş peşe müjdeler
Çiftçiye peş peşe müjdeler
Murat Kurum’dan yeni konut projesi sinyali
Murat Kurum'dan yeni konut projesi sinyali
EYT’liler ne kadar promosyon alacak?
EYT’liler ne kadar promosyon alacak?
Cep telefonlarında taksit ve kredi düzenlemesi!
Cep telefonlarında taksit ve kredi düzenlemesi!
EYT’lilere 7 kazanç birden
EYT'lilere 7 kazanç birden
İkramiye artışı! Promosyon yarışı...
İkramiye artışı! Promosyon yarışı...
Fırsatçılar aynı gün zam yaptı
Fırsatçılar aynı gün zam yaptı
500 yıllık 2 tesis gün yüzüne çıktı!
500 yıllık 2 tesis gün yüzüne çıktı!
Kamu işçilerine ikramiye tarihi belli oldu
Kamu işçilerine ikramiye tarihi belli oldu
Daha Fazla Video Göster