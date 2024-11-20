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"Et fiyatları artacak" iddialarına yanıt!

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.11.2024 10:05
Et ve Süt Kurumu bazı basın yayın organlarında çıkan "ette kırmızı alarm" şeklindeki haberler üzerine açıklama yaptı. Söz konusu iddialara itiraz edilmemesini istedi. Açıklamada "Mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarımız piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olup, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir.  Et fiyatlarının daha da artacağına dair spekülatif iddialara itibar edilmemesini kamuoyuna saygı ile duyururuz." Denildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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Et fiyatları artacak iddialarına yanıt!
"Et fiyatları artacak" iddialarına yanıt!
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