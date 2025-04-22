Sadece 5 kişi görebiliyor! Bilim insanları açıkladı: Yeni keşfedilen rengin sırrı ne?
İnsan gözünün evrimiyle şekillenen görme aralığı uzun yıllar boyunca sabit bir sınır olarak kabul edildi. Ancak Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de yapılan sıra dışı bir deney bu sınırların ötesinde bir algının mümkün olduğunu iddia ediyor. Araştırmacılar şimdiye dek hiçbir insanın görmediği bir rengi tanımladıklarını söylüyor. Bu renk yalnızca beş kişinin katıldığı deneyde gözlemlendi ve "olo" adıyla literatüre geçmeye aday.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.04.2025 11:49