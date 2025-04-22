Sadece 5 kişi görebiliyor! Bilim insanları açıkladı: Yeni keşfedilen rengin sırrı ne?

Rengin Adı: "Olo"

Bilim insanlarının "olo" ismini verdiği bu yeni renk deneyimi, klasik ekranlarda ya da basılı materyallerde gösterilemiyor.

Nedeni basit: Doğal ışık koşullarında bu rengin üretilebilmesi imkansız. Olo, yalnızca lazer destekli özel uyarılarla, M konilerinin izole şekilde aktive edilmesiyle ortaya çıkıyor.

Ekip, bu deneyimi tarif etmek için turkuaz tonlarında bir görsel paylaştı. Ancak Roorda, bu görselin yalnızca bir "temsili" olduğunu vurguluyor:

"Bu gördüğümüz renk değil. Yalnızca ona en yakın hali. Gerçek 'olo', çok daha zengin ve derin bir algı."