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Doğum yardımında ödeme tarihi belli oldu! Ödemeler mayısta başlıyor

Doğum yardımında ödeme tarihi belli oldu! Ödemeler mayısta başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.04.2025 12:18
Doğum yardımları mayıs ayında ödenmeye başlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen doğum yardımına yaklaşık 170 bin başvuru aldıklarını ve ödemelerin mayısta annelerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağını duyurdu. Ayrıntıları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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Doğum yardımında ödeme tarihi belli oldu! Ödemeler mayısta başlıyor
Doğum yardımında ödeme tarihi belli oldu!
Doğum yardımında ödeme tarihi belli oldu!
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