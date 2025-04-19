Doğum yardımında ödeme tarihi belli oldu! Ödemeler mayısta başlıyor

Doğum yardımları mayıs ayında ödenmeye başlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen doğum yardımına yaklaşık 170 bin başvuru aldıklarını ve ödemelerin mayısta annelerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağını duyurdu. Ayrıntıları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN