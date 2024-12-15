Esad sonrası "Katar - Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı" yeniden gündemde! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından 2009'da rafa kaldırılan "Katar - Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı" yeniden gündeme geldi. Proje sadece enerji ticareti değil aynı zamanda jeopolitik dengeler açısından da kritik öneme sahip. Bahçeşehir Uluslararası Üniversitesi Batum Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Bu hat gerçekleşirse Türkiye enerji merkezi olma noktasında bir hayli avantajlı olacak." dedi.

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