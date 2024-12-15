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Esad sonrası Katar - Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı yeniden gündemde! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Esad sonrası "Katar - Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı" yeniden gündemde! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.12.2024 16:25
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından 2009'da rafa kaldırılan "Katar - Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı" yeniden gündeme geldi. Proje sadece enerji ticareti değil aynı zamanda jeopolitik dengeler açısından da kritik öneme sahip. Bahçeşehir Uluslararası Üniversitesi Batum Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Bu hat gerçekleşirse Türkiye enerji merkezi olma noktasında bir hayli avantajlı olacak." dedi.

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Esad sonrası Katar - Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı yeniden gündemde! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
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