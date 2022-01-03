03 Ocak 2022, Pazartesi
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Enflasyona karşı yeni finansal ürün geliyor! Yastık altı altın için çalışmalar sürüyor
Ekonomi yönetimi enflasyona karşı yeni finansal ürün hazırlığı yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan Japon gazetesi Nikkei Asia'ya verdiği demeçte hükümetin enflasyona karşı garanti verecek ve ülkeyi cari fazla verme yoluna sokacak Türk lirası bazlı bir dizi yeni finansal araç hazırlığında olduğunu açıkladı.