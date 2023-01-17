Enflasyona karşı mücadele yarışı! İSTOÇ'ta Şubat sonuna kadar sabit fiyat

Zincir marketlerin ardından fiyat sabitleme kararına toptancılar da katıldı. Toptancılar ve şekerciler de fiyat sabitleme kararı aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve konuğu İSTOÇDER Başkanı Ahmet Acar aktardı.