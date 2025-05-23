Enflasyon tahminleri değişmedi! MB enflasyon tahminin yüzde 24 olarak korudu

Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Banka enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 24, 2026 için yüzde 12 ve 2027 için yüzde 8'de sabit tuttu. Dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan; kur geçişkenliğinin enflasyona etkisinin sınırlı olduğunu ifade etti.

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