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Enflasyon rakamları açıklandı! Mart ayı enflasyonu yüzde 2,29 | A Haber'de değerlendirdi: Düşüş trendi devam edecek

A Haber
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Giriş: 03.04.2023 10:10
Güncelleme:03.04.2023 10:10
Yıllık enflasyon yüzde 50,51 olarak gerçekleşti. Mart ayı enflasyonu yüzde 2,29. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, “Enflasyondaki düşüş trendi devam edecek. Öyle görünüyor ki yıl sonunda 50’nin de altında 40’lı rakamları göreceğiz.” ifadelerini kullandı.
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