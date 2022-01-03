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Enflasyon oranları belli oldu! Sosyal yardımlar ne kadar oldu? İşte yeni zamlı miktarları

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Giriş: 03.01.2022 10:54
Yıllık enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Yüzde 36.08 olarak açıklanan orandan sonra memur, emekli ve sosyal yardımlara gelecek zam oranları da ortaya çıktı. Kıdem tazminatı tavanı aşağı yukarı 8 bin lira civarı yüzde 27.48 civarında artacak yani 10 bin lirayı geçecek öyle gözüküyor. 65 yaş aylığı 1.055 lira 80 kuruşa çıkıyor. Evde bakım desteği 2.292 liraya çıkıyor. Hastasına bakana verilen maaş. Engelli aylıkları yüzde 40-69 arasında 842 liraya çıkıyor. Yüzde 70 ve üstü olursa 1.264 lira 20 kuruşa çıkmış oldu.
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