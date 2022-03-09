Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle emtia fiyatlarında yaşanan hızlı artışlar, dünya ekonomisini sarsıyor. Savaş nedeniyle küresel GSYH'den 1 trilyon doların buharlaşacağı ve enflasyonun bu yıl yüzde 3 artacağı hesaplanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrolden metal ve tarım ürünlerine neredeyse tüm emtia fiyatlarında sert artışlar yaşanması, halihazırda yüksek fiyat şoklarıyla mücadele eden dünya ekonomisindeki sorunları daha da derinleştiriyor. Peki savaşın dünyaya maliyeti ne olacak? Rusya yaptırımlara cevap verebilecek mi? Dünya ekonomisi nereye gidecek? Enerji yaptırımları Rusya'yı nasıl etkiler? AB, yaptırım paketine dahil olacak mı? Gündemin öne başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican değerlendirdi.

Doç. Dr. Cüneyt Dirican'ın öne çıkan açıklamaları:

"Yaptırımların Türkiye olarak etkisine bakarsak şirketlerimiz bütçe yapmakta zorlanıyorlar veya sürekli olarak bütçelerini revize ediyorlar. Şirketlerimiz bu nokta enflasyonu önlerinde en büyük belirsizlik olarak görüyorlar. Bu haliyle beklenen bir sonuç. Yaptırımlar bu yıl içerisinde kesin bu hızla devam ederse önümüzdeki yıllara sirayet edebilecek şekilde küresel anlamda enflasyonu kalıcı hale getirmesi çok yüksek.

Emtia ve navlun giderlerindeki artış, taşımacılıktaki artış bu durumları teyit eder nitelikte. Hali hazırda ambargolar nedeniyle belli mal gruplarını bulamıyorsunuz. Bunun bir sonraki adımı büyük olasılıkla durgunluk dönemi olabilir. Çok yüksek ve balon fiyatlar bu durgunluğu getirir. Bu küresel anlamda büyün ülkeler için geçerli.

Bundan sonra ise işsizlik süreci olacaktır. Bunu Arap-İsrail savaşında 1973 yılında yaşadık. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşında da benzer durumlar var. Enflasyonist yaklaşımlarla şok faiz artışları ve faiz yükseltişleri bunları tetikleyecektir. Eğer bu faiz senaryosu gerçekleşirse stakflasyonu çok daha net şekilde göreceğiz.

Şu anda bu yaptırımlar Rusya'ya yapılıyor gibi görünüyor ama bir taraf veremediği zaman diğer taraf da alamıyor. Bu durum şu anda küresel olarak emtialara sirayet etmiş durumlarda. Burada yaptırımların kime yapıldığı tartışmalı bir durum."