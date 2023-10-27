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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Türk-Alman Enerji Forumu'nda önemli açıklamalar

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Giriş: 27.10.2023 12:11
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck’in de bulunacağı Türk-Alman Enerji Forumu'nda açıklamalarda bulundu.
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Türk-Alman Enerji Forumu
Türk-Alman Enerji Forumu
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