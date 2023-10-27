Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Türk-Alman Enerji Forumu'nda önemli açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck’in de bulunacağı Türk-Alman Enerji Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN