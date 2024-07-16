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En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL! Yurt dışı çıkış harcı 500 TL’ye yükseltildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2024 12:32
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye ödenecek en düşük maaşı açıkladı. Yapılan düzenlemeyle yurt dışı çıkış harcı 500 TL’ye yükseltildi. En düşük emekli maaşı ise 12 bin 500 TL oldu.
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En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL
En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL
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