En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL! Yurt dışı çıkış harcı 500 TL’ye yükseltildi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye ödenecek en düşük maaşı açıkladı. Yapılan düzenlemeyle yurt dışı çıkış harcı 500 TL’ye yükseltildi. En düşük emekli maaşı ise 12 bin 500 TL oldu.

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