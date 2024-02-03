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Emekliye zam yürürlüğe girdi! Yüzde 49,25'e eşitleyen yasa Resmi Gazete'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.02.2024 00:46
Güncelleme:03.02.2024 00:51
Son dakika haberi Emekliye ek zam Resmi Gazete'de... Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla ek zam yürürlüğe girdi.
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