Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne vaat ediyor?

Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Emekliye promosyon görüşmelerinin başlamasına sayılı günler kaldı. Bankalar ise emeklilere yönelik her geçen gün yeni kampanya duyuruyor. Bazı bankaların teklifleri 2500 TL’yi kadar buluyor. Peki, emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem, bankaların tekliflerini açıkladı ve emeklilere uyarılarda bulundu. Erdem, bankaların şartlarının iyi okunması gerektiğine dikkat çekerken, ücretlerin yükseleceğini belirtti. İşte, tüm bankaların emekli promosyon ücretleri!

Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem, emekli promosyon ücretleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdem, emeklileri bankaların tekliflerine karşı uyardı. Peki, emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon teklifleri bazı bankalarda 2500 TL'ye kadar çıkıyor. Emekliye ikinci promosyonda en önemli konu bankaların şartlarının iyi okunması olacak. Bazı bankalar otomatik fatura ödeme gibi şartlar belirliyor. Promosyon görüşmelerinin başlayacağını belirten Erdem, bu ücretlerin yükseleceğine dikkat çekti.

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ!

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. Alışveriş ve faturalarda indirim, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.

HALKBANK: 1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

ING: 450 liraya varan ödemeye ek olarak emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250 lira, bir emekli arkadaşını ING'ye getirerek 150 ve ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

TEB: 2020 yılında en az 850 TL emekli maaş promosyon ödemesi yapan TEB, en yüksek 1.000 TL promosyon ödemesine ek 100 TL ödeme yaparak toplam promosyon ödemesini 1.100 TL'ye çıkarıyor.