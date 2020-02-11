TEB’den 2500 TL promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Promosyon için en iyi teklif hangi bankada?

Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Milyonlarca emekli, ikinci promosyon için bankaların tekliflerini araştırıyor. Bir bankadan 3 yıl boyunca maaş alma sözü veren emekliler promosyon almaya hak kazanacak. Bankalar emekli promosyonu için özel kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Son kampanya ise TEB'den geldi. Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni kampanyası ile emekli maaşını taşıyan kişilere 2500 TL'ye varan promosyon verecek. Peki, emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek? Promosyon için en iyi teklif hangi bankada? İşte yanıtı…