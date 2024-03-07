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Emekliye nasıl bir artış yapılacak? Olası artışlar üzerinden kalem kalem hesaplar A Haber'de

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Giriş: 07.03.2024 22:06
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni destek paketi üzerinde çalışmalar sürüyor. Meclis'in nisan ayında mesaisine başlamasının ardından emeklilere öncelik vermesi bekleniyor. Emeklilere verilecek destekler arasında kira, enerji, tatil ve finans desteği bulunuyor. Peki, emekliye nasıl bir artış yapılacak? Emekliler için düzenlemede yol haritası nasıl olacak? 7 ana başlıkta toplanan destek paketinin içeriğinde ne var? Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal tüm detayları A Haber’de aktardı. İşte kalem kalem hesaplar…
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