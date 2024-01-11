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Emekliye ek zam nasıl olacak? Refah payı ile emekli kök maaş zammı ne kadar olacak? Faruk Erdem, A Haber'de net rakam verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 10:02
Emekliye ek zam TBMM’ye geliyor. AK Parti refah payı ve en düşük emekli maaşı için tarih verdi. Emekliye ek zam ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için hazırlık sürüyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında örnek hesaplamalarla detayları anlattı.
Emekliye ek zam nasıl olacak? EMEKLİYE EK ZAM NASIL OLACAK?

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