Emekliye ek zam nasıl olacak? Refah payı ile emekli kök maaş zammı ne kadar olacak? Faruk Erdem, A Haber'de net rakam verdi

Emekliye ek zam TBMM'ye geliyor. AK Parti refah payı ve en düşük emekli maaşı için tarih verdi. Emekliye ek zam ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için hazırlık sürüyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında örnek hesaplamalarla detayları anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber Giriş Tarihi: 11.01.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 10:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL