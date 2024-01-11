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Emekliye ek zam nasıl olacak? Refah payı ile emekli kök maaş zammı ne kadar olacak? Faruk Erdem, A Haber'de net rakam verdi

Emekliye ek zam TBMM'ye geliyor. AK Parti refah payı ve en düşük emekli maaşı için tarih verdi. Emekliye ek zam ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için hazırlık sürüyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında örnek hesaplamalarla detayları anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 11.01.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 10:02
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Emekliye ek zam nasıl olacak? Refah payı ile emekli kök maaş zammı ne kadar olacak? Faruk Erdem, A Haber’de net rakam verdi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam yapılacak mı? Milyonlarca emeklinin merak ettiği soru AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e soruldu.

AK Parti Grup Başkanı, ek zam için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Güler, kanun teklifi için Kabine'yi işaret etti.

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Emekliye ek zam nasıl olacak? Refah payı ile emekli kök maaş zammı ne kadar olacak? Faruk Erdem, A Haber’de net rakam verdi

Peki refah payı dahil kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Faruk Erdem, A Haber'de anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Emekliye ek zam nasıl olacak? Refah payı ile emekli kök maaş zammı ne kadar olacak? Faruk Erdem, A Haber’de net rakam verdi

KRİTİK TARİH

16 Ocak Salı günü Meclis açılacak ve ilk gelen torba yasa birkaç konu daha var içinde onun içinde yer alacak. İlk gelen yasa emeklilerle ilgili olacak. 16 Ocak kritik bir tarih.

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Emekliye ek zam nasıl olacak? Refah payı ile emekli kök maaş zammı ne kadar olacak? Faruk Erdem, A Haber’de net rakam verdi

Bir refah payı çalışması var. Hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem de Çalışma Bakanlığı tarafından çalışma yürütüldü. Sayın Cumhurbaşkanına sunulacak.

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Emekliye ek zam nasıl olacak? Refah payı ile emekli kök maaş zammı ne kadar olacak? Faruk Erdem, A Haber’de net rakam verdi

Bir refah payı ile zamların eşitlenmesi yetmiyor burada iki uygulama daha var bir kök aylık uygulaması bir de taban maaş uygulaması var.