Emekliye 5 aylık zam | Emekliye 460 lira! Temmuz ayı zam ayı olacak

5 aylık enflasyon 6.39 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri yüzde 3 zamma ilaveten enflasyon farkı alacak. 6 aylık veri 3 Temmuz’da açıklanacak. Merkez Bankası anketine göre tahmin yüzde 7.66. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem aktardı.