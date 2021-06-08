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Emekliye 5 aylık zam | Emekliye 460 lira! Temmuz ayı zam ayı olacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.06.2021 09:57
Güncelleme:08.06.2021 10:39
5 aylık enflasyon 6.39 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri yüzde 3 zamma ilaveten enflasyon farkı alacak. 6 aylık veri 3 Temmuz’da açıklanacak. Merkez Bankası anketine göre tahmin yüzde 7.66. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem aktardı.
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