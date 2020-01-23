Emekliye 416 TL! Ödemeler başladı... Memur, SSK, Bağkur emekli zam farkı ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, memur emeklileri için 3 aylık zam farkının bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını duyurdu. Bakan Selçuk, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine hangi tarihlerde ödeme yapılacağını da açıkladı. Selçuk'un açıklamalarının ardından emekliler heyecanla hesaplarını inceliyor. Memur emeklilerinin 3 ay için en az 416 TL ödeme alacağı belirtiliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerin yapılacağı tarihleri araştırıyor. Peki, Memur, SSK, Bağkur emekli zam farkı ne kadar? SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte emeklilerin merak ettiği soruların yanıtları...