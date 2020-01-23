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23.01.2020
Emekliye 416 TL! Ödemeler başladı... Memur, SSK, Bağkur emekli zam farkı ne kadar?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, memur emeklileri için 3 aylık zam farkının bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını duyurdu. Bakan Selçuk, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine hangi tarihlerde ödeme yapılacağını da açıkladı. Selçuk'un açıklamalarının ardından emekliler heyecanla hesaplarını inceliyor. Memur emeklilerinin 3 ay için en az 416 TL ödeme alacağı belirtiliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerin yapılacağı tarihleri araştırıyor. Peki, Memur, SSK, Bağkur emekli zam farkı ne kadar? SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte emeklilerin merak ettiği soruların yanıtları...
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